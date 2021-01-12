Четвертое землетрясение произошло в Монголии вблизи границы с РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Четыре подземных толчка подряд зарегистрированы во вторник на территории Монголии вблизи границы с Россией, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, первое землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 00:32 по Москве, второе магнитудой 5,3 - в 01:02. Эпицентр находился в точке с координатами 51.27 градусов северной широты 100.53 градусов восточной долготы в акватории озера Хубсугул, которое называют "младшим братом" озера Байкал.

Третий подземный толчок в этой же точке сейсмостанции зафиксировали в 01:44. Его магнитуда - 4,3

Четвертое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 02:029ш.

По предварительным данным сейсмологов, первый толчок в эпицентре ощущался 8,7 баллов, в поселках Монды и Орлик( Россия, республика Бурятия) - 6 баллов, в Иркутске - 4-5 баллов. Второй толчок - в эпицентре 7 баллов, в поселках Монды и Орлике - 5 баллов, в Иркутске - 2-3 балла.

Третий толчок вы эпицентре ощущался 6 баллов, в поселке Монды - 3-4 балла.

Четвертое землетрясение в эпицентре ощущалось на 7 баллав, в Мондах - 4-5 баллов, в Иркутске - 2-3 балла.

Ранее сообщалось, что 12 января землетрясение энергетическим классом 15,2, магнитудой 6,8 произошло в Монголии на Главном Саянском разломе. По предварительным данным МЧС, на территории России пострадавших и разрушений нет.