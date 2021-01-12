Землетрясение произошло на границе Иркутской области и Бурятии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Землетрясение произошло во вторник на границе Иркутской области и Бурятии, сообщила "Интерфаксу" директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

"На границе Иркутской области и Бурятии. По предварительным данным, на Главном Саянском разломе", - сказала Кобелева.

По ее словам, сейчас идет обработка данных, землетрясение "длиннопериодное, оказалось, оно тяжелее обрабатывается, плюс сейчас второй толчок".

"В Иркутске ощущалось 5 баллов", - добавила Кобелева.

Сейсмособытие зафиксировано в 05:34.