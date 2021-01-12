Афтершоки землетрясения в Монголии ощущались в Красноярском крае

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Произошедшее во вторник в Монголии землетрясение ощущалось в Красноярском крае до 3 баллов, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"По данных сейсмологов, афтершоки ощущались на территории Красноярского края до 3 баллов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, жертв и разрушений в крае нет. Проводится смс-информирование населения.

Также сообщалось, что в Иркутске ощущалось до 5 баллов, разрушений и пострадавших нет.

Сейсмособытие зафиксировано в 05:32 по иркутскому времени (00:32 мск), эпицентр в Монголии в 34 км от населенного пункта Турт. Интенсивность в эпицентре 8,7 балла.

Землетрясение магнитудой 6.8, энергетический класс 15.5, интенсивность - 8.3.