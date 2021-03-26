В Госдуме призвали создать вакцину от коронавируса для детей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус многократно мутировал и, хотя заболеваемость COVID-19 среди детей относительно низка, нужно создать детскую вакцину от коронавирусной инфекции, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он заявил об этом на пресс-конференции.

По его словам, подавляющее большинство детей в России переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, но есть и тяжелые случи. Есть и единичные казусы, когда через некоторое время после заражения у детей развиваются воспалительные процессы и возникают элементы гипериммунного ответа.

Он считает, что несмотря на редкость таких случаев, с учетом склонности коронавируса к мутации нужно смотреть в будущее и заранее готовиться к возможному росту заболеваемости среди детей.

12 марта Роспотребнадзор привел данные наблюдений за детьми с коронавирусной инфекцией, которые подтвердили, что заболеваемость детей не превышает 8-10%. При этом выявленные новые штаммы коронавируса "вряд ли существенно изменят структуру заболеваемости", отмечал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

Вместе с тем указывалось, что заболеваемость коронавирусом у детей постепенно увеличивается, начиная с 7-летнего возраста, и основное количество заболевших приходится на подростков 13-15 лет. Прервать эпидемиологический процесс позволит массовая вакцинация, но для этого существующие вакцины должны пройти клинические испытания на детях в разных возрастных группах, сказал Горелов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на детях от 14 до 17 лет начнутся после получения разрешения Минздрава, к испытаниям планируется привлечь до 150 добровольцев.