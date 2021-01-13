Что произошло за день: среда, 13 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Программа вакцинации будет расширена в России с 18 января. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что до конца января в оборот поступят 2,1 млн доз вакцины. Она отметила, что с начала года суточный прирост случаев COVID-19 снизился на 15% в сравнении с последними 12 днями декабря. За минувшие сутки зафиксированы 22 850 случаев заражения. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что расслабляться пока рано.

- Навальный заявил о планах вернуться в Россию в воскресенье. Оппозиционер подчеркнул, что перед ним не стоял вопрос о том, возвращаться ли из Берлина, так как он "оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке".

- В Южном Судане задержали Илью Варламова и Петра Верзилова. Среди задержанных также оказались пилоты самолета, на котором россияне планировали продолжить путь. Варламов рассказал, что инцидент связан с сообщениями об использовании дрона, которого, по словам блогера, у него не было при себе. Вечером среды МИД РФ заявил об освобождении россиян.

- Причиной массового отравления в дагестанском Буйнакске стало заражение водопроводной воды. В ней обнаружены бактерии рода шигеллы и кампилобактерии. Местных жителей призвали не использовать воду из-под крана. Возбуждено уголовное дело.

- В США впервые с 1953 года казнили женщину, осужденную на федеральном уровне. Лайза Монтгомери в 2004 году убила беременную женщину и похитила ребенка, вырезанного из живота жертвы.

- Правительство Эстонии уйдет в отставку. Объявление об этом последовало после того, как премьер-министр Юри Ратас решил покинуть пост. Ранее стало известно, что правящую партию Центра и еще пятерых граждан подозревают в коррупции.

- В Сочи установлен температурный рекорд. К утру среды температура воздуха в городе поднялась до + 21,2 градуса.