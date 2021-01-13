Источники узнали о возможном введении экспортных пошлин на кукурузу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия может ввести экспортные пошлины на кукурузу и ячмень, а пошлина на пшеницу может значительно повыситься, сообщили "Интерфаксу" источники на рынке.

По их словам, обсуждаются предложения ввести с 1 февраля по 31 марта 2021 года внутриквотную пошлины на кукурузу в размере 25 евро за тонну, на ячмень - 10 евро за тонну. Пошлину на пшеницу на этот период предлагается повысить до 70 евро за тонну с 25 евро за тонну (эта ставка должна начать действовать с 15 февраля 2021 года). Пошлины должны ограничить экспорт.

Поставки ржи облагать пошлиной не предлагается.

Согласно предложениям, пошлина на пшеницу в размере 25 евро за тонну будет действовать с 1 апреля по 30 июня этого года, пошлина на кукурузу и ячмень на этот период обнуляется.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями Минсельхоза и Минэкономразвития по поводу этих предложений.

В конце недели в Минэкономразвития должно пройти заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. На нем будут обсуждать, нужно ли скорректировть принятое в декабре постановление правительства об увеличении экспортной пошлины на пшеницу. По данным некоторых источников, речь идет о повышении пошлины до 50 евро за тонну.

Квоту на экспорт зерна из России (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) планируется ввести с 15 февраля по 30 июня этого года. Ее объем составит 17,5 млн тонн.