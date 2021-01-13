Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 603 068+711 688

Источники узнали о возможном введении экспортных пошлин на кукурузу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия может ввести экспортные пошлины на кукурузу и ячмень, а пошлина на пшеницу может значительно повыситься, сообщили "Интерфаксу" источники на рынке.

По их словам, обсуждаются предложения ввести с 1 февраля по 31 марта 2021 года внутриквотную пошлины на кукурузу в размере 25 евро за тонну, на ячмень - 10 евро за тонну. Пошлину на пшеницу на этот период предлагается повысить до 70 евро за тонну с 25 евро за тонну (эта ставка должна начать действовать с 15 февраля 2021 года). Пошлины должны ограничить экспорт.

Поставки ржи облагать пошлиной не предлагается.

Согласно предложениям, пошлина на пшеницу в размере 25 евро за тонну будет действовать с 1 апреля по 30 июня этого года, пошлина на кукурузу и ячмень на этот период обнуляется.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями Минсельхоза и Минэкономразвития по поводу этих предложений.

В конце недели в Минэкономразвития должно пройти заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. На нем будут обсуждать, нужно ли скорректировть принятое в декабре постановление правительства об увеличении экспортной пошлины на пшеницу. По данным некоторых источников, речь идет о повышении пошлины до 50 евро за тонну.

Квоту на экспорт зерна из России (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) планируется ввести с 15 февраля по 30 июня этого года. Ее объем составит 17,5 млн тонн.

Минсельхоз Минэкономразвития правительство

Новости по теме

Новости

В Южном Судане вместе с Варламовым и Верзиловым задержали пилотов самолета

Пандемия коронавируса

Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел

Единственный в России носитель британского штамма COVID уже выздоровел

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам

Часть доли Босова в "Востокугле" отошла его родственникам
Пандемия коронавируса

В России прирост случаев COVID-19 снизился на 15% в сравнении с концом декабря

Пандемия коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в РФ с 18 января
Пандемия коронавируса

Путин призвал не расслабляться из-за снижения темпов заражения COVID

Путин призвал не расслабляться из-за снижения темпов заражения COVID

Совет по космосу РАН предложил использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

Совет по космосу РАН предложил использовать ракеты "Ангара" для полетов к Луне

В Сочи установлен температурный рекорд

В Сочи установлен температурный рекорд

Курс рубля снизился на решении Минфина возобновить покупки валюты

Пандемия коронавируса

Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19

Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');