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В Южном Судане вместе с Варламовым и Верзиловым задержали пилотов самолета

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Блогер Илья Варламов сообщает, что пилоты самолета, на котором он и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов планировали отправиться из Капоэты в Джубу в Южном Судане, также задержаны.

"Задержали еще и наших пилотов. Итого по делу о дроне (которого у меня нет, но якобы кто-то видел, как я на него снимал) сейчас задержаны граждане России, Канады, Уганды, Кении", - написал блогер в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Верзилова и Варламова задержали в Южном Судане в городе Капоэта.

Верзилов написал в среду в твиттере, что его, а также Варламова и еще троих человек арестовала Национальная Служба безопасности по подозрению, что у них имелся дрон. Однако, по его словам, радиоуправляемого устройства у них не было. Варламов в своем телеграм-канале уточнил, что дрон у него забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты предпринимают усилия по освобождению задержанных в Южном Судане россиян.

Илья Варламов Петр Верзилов Южный Судан

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