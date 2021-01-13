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В Петербурге после праздников подскочило число обращений к врачам из-за COVID

В Петербурге после праздников подскочило число обращений к врачам из-за COVID
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Количество обращений в медицинские учреждения Санкт-Петербурга больных с лабораторно подтвержденным COVID-19 резко пошло вверх с окончанием праздников, следует из ежедневной справки межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусу.

Согласно информации совета, во вторник, 12 января, за медпомощью обратились 3,6 тысячи человек, что на 65% больше, чем неделей ранее, в среду - свыше 4,2 тысячи человек, что на 166% больше, чем неделей ранее.

Также увеличивается число госпитализаций, за сутки в больницы поступили 823 человека с COVID-19 и внебольничной пневмонией, следует из справки.

"Рост госпитализаций после окончания праздников был ожидаемым из-за массового выхода граждан на работу и учебу. Также возросла вероятность завоза вируса извне в связи с возвращением людей из мест отдыха", - комментируют ситуацию в совете.

Специалисты подчеркивают, что здравоохранение города готово к возможному росту заболеваемости: имеется необходимый запас лекарств, число свободных коек для инфицированных превысило сегодня 20%.

Ранее в совете объясняли, что в праздники, как правило, граждане меньше обращаются за медицинской помощью и предрекали рост числа обращений и госпитализаций с окончанием выходных.

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