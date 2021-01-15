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Смольный сообщил о 2963 свободных коронавирусных койках

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В больницах Петербурга свободны 2963 койки для больных коронавирусом, это 23,7% процента от общего числа инфекционных коек, сообщила пресс-служба Смольного. Всего в городе под COVID-19 развернуто 12 488 коек.

После зимних каникул петербуржцы стали чаще обращаться в больницы как с заболеванием, так и для регистрации фактов выздоровления, и в последние дни число выздоравливающих превышает количество заболевающих, а число госпитализаций снижается, отметили в пресс-службе.

В ближайшие дни чиновники ожидают роста распространения инфекции и увеличение числа госпитализаций.

"Отсутствие отчетливой тенденции синхронного роста всех показателей распространения инфекции связано с тем, что еще не прошли 7-8 дней среднего инкубационного периода заболевания с момента окончания праздников", - подчеркнули в пресс-службе.

В декабре в Петербурге был кризис с коечным фондом: 20 декабря в городе было свободно 3,7% инфекционных коек. Сообщалось, что свободны 27 мест для больных коронавирусной инфекцией. Вскоре губернатор региона Александр Беглов признал, что Петербургу нужны дополнительные мощности для лечения COVID-19, но добавил, что не видит смысла в создании большого резерва: "Нет ничего хорошего в том, что будут простаивать 20% свободных коек".

28 декабря Смольный отчитывался, что свободна уже 1041 койка, приспособленная под коронавирусную инфекцию, или 8,7% от общего количества. 3 января в городе говорили, что свободны уже 20% коечного фонда.

Хроника коронавируса. Январь.

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Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии
Хроника 09 января 2020 года – 15 января 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Смольный Александр Беглов

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