Смольный сообщил о 2963 свободных коронавирусных койках

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В больницах Петербурга свободны 2963 койки для больных коронавирусом, это 23,7% процента от общего числа инфекционных коек, сообщила пресс-служба Смольного. Всего в городе под COVID-19 развернуто 12 488 коек.

После зимних каникул петербуржцы стали чаще обращаться в больницы как с заболеванием, так и для регистрации фактов выздоровления, и в последние дни число выздоравливающих превышает количество заболевающих, а число госпитализаций снижается, отметили в пресс-службе.

В ближайшие дни чиновники ожидают роста распространения инфекции и увеличение числа госпитализаций.

"Отсутствие отчетливой тенденции синхронного роста всех показателей распространения инфекции связано с тем, что еще не прошли 7-8 дней среднего инкубационного периода заболевания с момента окончания праздников", - подчеркнули в пресс-службе.

В декабре в Петербурге был кризис с коечным фондом: 20 декабря в городе было свободно 3,7% инфекционных коек. Сообщалось, что свободны 27 мест для больных коронавирусной инфекцией. Вскоре губернатор региона Александр Беглов признал, что Петербургу нужны дополнительные мощности для лечения COVID-19, но добавил, что не видит смысла в создании большого резерва: "Нет ничего хорошего в том, что будут простаивать 20% свободных коек".

28 декабря Смольный отчитывался, что свободна уже 1041 койка, приспособленная под коронавирусную инфекцию, или 8,7% от общего количества. 3 января в городе говорили, что свободны уже 20% коечного фонда.