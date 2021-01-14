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Арестована мать, забывшая маленького ребенка на ночь в сарае на морозе

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Татарстане Алексеевский суд арестовал до 13 марта 22-летнюю жительницу села Куркуль, которая, выпив, оставила полторагодовалую дочку на ночь в неотапливаемом сарае в 30-градусный мороз. Об этом сообщил представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев.

По его словам, в суде женщина расплакалась и сказала, что не хотела убивать детей, признает, что оставила их в опасности, и раскаивается.

По версии следствия, в ночь на 13 января женщина выпила и с двумя детьми перешла из теплого дома в промерзший сарай. Ее четырехлетний сын вскоре замерз, и она вернулась с ним в дом. Младшая девочка осталась на ночь в сарае, утром ее нашла вернувшаяся с работы бабушка.

По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью в республике было до минус 38,7 градуса.

Девочку госпитализировали с тяжелыми обморожениями, ее брата также поместили в больницу.

На их мать возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Татарстан Алексеевский суд Куркуль прокуратура Татарстана

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