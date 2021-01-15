За обморожение двух детей в Татарстане ответят чиновники

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Татарстане по требованию Алексеевской прокуратуры возбуждено уголовное дело на чиновников, которые вовремя не выявили в селе Куркуль неблагополучную семью, сообщило надзорное ведомство. В ночь на 13 января в селе 22-летняя женщина, выпив, отвела двух маленьких детей в неотапливаемый сарай, и они получили обморожения.

Прокурорская проверка установила, что семья не состояла на профилактическом учете.

Ответственные сотрудники муниципальных органов власти, в том числе районной комиссии по делам несовершеннолетних вовремя не обнаружили, что семья неблагополучна, и не приняли мер по защите детей. В прокуратуре считают, что они "ненадлежащим образом исполняли обязанности вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе". По собранным прокурорами материалам на этих должностных лиц возбудили уголовное дело о халатности.

Мать детей арестована по обвинению в покушении на убийство малолетнего. В суде она плакала и говорила, что не хотела убивать детей.

В ночь на 13-е января в Татарстане стояли 30-градусные морозы. Жительница села Куркуль выпила и перешла из теплого дома в холодный сарай с детьми, которым полтора и четыре года. Старший ребенок замерз, и она вернулась с ним в дом. Младшего в сарае нашла утром бабушка, которая вернулась с работы.

Оба ребенка получили обморожения, состояние младшего врачи оценивают как очень тяжелое.