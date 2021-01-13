Возбуждено дело о ночевке ребенка в сарае в 30-градусный мороз

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней матери, которая оставила полуторагодовалую дочку на ночь в неотапливаемом сарае в 30-градусные морозы. Как сообщили в СК, ей вменяют покушение на убийство малолетнего.

По версии следствия, 13 января женщина выпивала, а затем ушла из дома в сарай, взяв с собой четырехлетнего сына и полуторагодовалую дочь. Мальчик скоро замерз, и женщина вернулась с ним в дом.

Утром бабушка детей, вернувшись с работы, обнаружила в сарае замерзшую внучку. Девочку госпитализировали с тяжелым обморожением. Ее брат также получил обморожения, с ним работали врачи и психологи.

В Минздраве Татарстана, обоих детей положили в детскую республиканскую больницу, младший ребенок находится в тяжелом состоянии, старший - в стабильном.

По данным Гидрометцентра Татарстана, минувшей ночью температура воздуха по республике опустилась до минус 38,7 градусов.