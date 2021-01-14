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Обвинение попросило до 6 лет для фигурантов дела о гибели задержанного от кипятка

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Московском суде Калининграда гособвинение попросило приговорить двух бывших полицейских Николая Плебуха и Александра Иванова к шести годам и пяти годам девяти месяцам колонии общего режима по делу о гибели задержанного Ивана Вшивкова. Об этом сообщил адвокат Владислав Филатьев.

36-летнего Вшивкова задержали в ночь на 20 октября 2019 года по подозрению в мелком хулиганстве и доставили в дежурную часть по Московскому району. По словам полицейских, он вел себя буйно. В помещении для задержанных он повредил батарею с горячей водой, получил травмы от кипятка и затем умер в больнице от термических ожогов и шока. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, полицейские знали, что происходит, но больше 30 минут продержали Вшивкова в камере "в условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью".

Двух сотрудников отдела уволили после внутренней проверки по отрицательным мотивам. Еще восемь полицейских были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

К уголовной ответственности за гибель Вшикова были привлечены бывший начальнику смены дежурной части ОМВД и бывший старший оперативный дежурный ОМВД. Второй фигурант в деле появился летом 2020 года, после задержания он был помещен под домашний арест.

Тогда же следствие пообещало проверить появившуюся в СМИ видеозапись из камеры Вшивкова, на которой он говорит, что его задержали незаконно, и обещает в знак протеста оторвать трубу от батареи отопления.

Подсудимым вменяют превышение должностных полномочий. Плебух и Иванов вины в смерти Вшивкова не признают, отметил Филатьев. На процессе идут прения сторон.

Иван Вшивков Калининград МВД Московский суд СКР Владислав Филатьев

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