Минпромторг не увидел проблем с поставками масла и сахара по фиксированным ценам

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Проблем с поставками в торговые сети подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам не существует, заявил Минпромторг РФ.

"Нет, не фиксируем. И всевозможные инсинуации на эту тему, они абсолютно излишни", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на вопрос, видят ли в министерстве проблемы с поставками масла и сахара по фиксированным ценам в торговые сети.

Из-за роста цен на сахар и подсолнечное масло ритейлеры и производители при участии Минсельхоза и Минпромторга 16 декабря 2020 года подписали соглашения, в соответствии с которыми оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за кг, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр, розничные – 46 и 110 рублей соответственно.

Как сообщил в четверг "Коммерсантъ", у небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам. По словам источника в розничной компании, производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы.

По словам Мантурова, информация о проблемах с поставками "некорректная, не соответствует действительности", поскольку к соглашениям о фиксированных ценах уже присоединились по 7 тыс. участников рынка.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга, любая информация о производителях и поставщиках, необоснованно повышающих отпускные цены на продовольственные товары, полученная от федеральных и региональных торговых сетей, отраслевых ассоциаций, оперативно направляется в Минсельхоз и ФАС "для принятия необходимых мер реагирования". При этом представители торговых сетей стараются не принимать необоснованного повышения цен от производителей и поставщиков продовольственных товаров.

"Как нам известно, сегодня ФАС России поручила всем территориальным органам в течение суток опросить региональные и муниципальные торговые сети о случаях отказа производителей (поставщиков) масла подсолнечного и сахара-песка от поставок данных товаров по ценам, установленным в соглашениях", - говорится в сообщении Минпромторга.

Между тем, глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин подтвердил изданию существование проблемы. Он пояснил, что небольшие и средние сети, а также несетевые магазины обычно покупали масло и сахар у дистрибьюторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов. Но те в первую очередь готовы обслуживать крупные сети, а с новыми контрагентами хотят работать только после заключения договора поставки, сказал Шадрин.

В сообщении, которое пресс-служба Союза независимых сетей России выпустила в четверг, Шадрин заявил, что малые и средние региональные сети "решают вопросы с поставщиками в рабочем порядке, индивидуально для каждого региона и размера сети, и встречают понимание проблем как со стороны производителей продуктов, так и дистрибьюторов".

"Если возникает непонимание, мы взаимодействуем на уровне союза с ассоциациями "Масложировой союз" и "Союзроссахар", - сообщил он. Вопросы о ценах и доступности товаров в ежедневном режиме решаются в коммуникации с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС, добавил он.

По данным Минпромторга, после подписания соглашений прослеживается тренд на снижение стоимости сахара и масла.

Минпромторг ежедневно анализирует данные от ФНС, Росстата и регионов о ценах на социально значимые продовольственные товары и осуществляет координацию действий по исполнению соглашений.

На еженедельных совещаниях совместно с представителями Минсельхоза, ФАС, органов исполнительной власти субъектов РФ, федеральных и региональных торговых сетей (АКОРТ и СНСР), производителей сахара и масла подсолнечного (Союзроссахар, Масложировой союз России) рассматриваются все проблемные вопросы поставок и реализации подсолнечного масла и сахара-песка российского производства.

По информации союзов производителей, объемы производства сохраняются, причин для возникновения дефицита нет, отметил Минпромторг.