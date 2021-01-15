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Суд отказал НТЭК в проверке данных Росприроднадзора о вреде почвам и водам

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края в пятницу принял решение не назначать судебные экспертизы в деле о взыскании с "дочки" "Норникеля" "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) 148 млрд рублей ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

О проведении экспертиз ходатайствовала НТЭК. Первая экспертиза должна была решить разногласия сторон о степени растворимости дизельного топлива, находившегося в резервуарах №4 и №5, в воде ручьев Безымянный, Далдыкан и реки Амбарная.

Основная задача второй экспертизы - определение массы нефтепродуктов, попавших в воду. По мнению НТЭК, Росприроднадзор не учитывает в своих расчетах состав водотопливной смеси, а также тот объем дизтоплива, который сгорел и был снят с земли - все это, по мнению ответчика, зачтено в объем попавшего в воду топлива.

Третью экспертизу предлагалось провести для определения размера вреда, нанесенного почвам. Стороны имеют разногласия о степени загрязнения земель, а также о корректности их причисления к плодородным почвам.

Также стало известно, что арбитражный суд Красноярского края перенес на 22 января рассмотрение иска Росприроднадзора к НТЭК.

Как сообщалось, Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ в 148 млрд рублей (около $2,1 млрд на момент объявления претензий). Сам "Норникель" пришел к выводу, что сумма ущерба составляет 21,4 млрд рублей. Экспертная организация "Экотерра" оценила ущерб в 17,94 млрд рублей.

Хроника 29 мая 2020 года – 15 января 2021 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Красноярский край Норникель Росприроднадзор НТЭК

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