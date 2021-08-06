НТЭК снова объявила тендер на ремонт фундаментов резервуаров на норильских ТЭЦ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в ГМК "Норильский никель") повторно объявило тендер на обустройство фундаментов под резервуар №1 Норильской ТЭЦ-1 и резервуар №3 Норильской ТЭЦ-2, сообщается на сайте госзакупок.

В прошлый раз такой же тендер признали несостоявшимся, поскольку на рассмотрение комиссии не поступило ни одной заявки.

К новому конкурсу НТЭК уменьшила начальную (максимальную) стоимость работ: теперь за реконструкцию фундамента резервуара Норильской ТЭЦ-1 предлагают до 74,12 млн рублей, резервуара ТЭЦ-2 - до 97,96 млн рублей. В предыдущем тендере за работы предлагали, соответственно, до 76,13 млн рублей и 113,93 млн рублей.

В новой документации нет пункта о получении подрядчиком разрешений и одобрений различных экспертиз. Объем работ при этом остался без изменений.

Как и прежде, основная цель работ - восстановление несущей способности фундаментов резервуаров в соответствии с действующими нормами эксплуатации. Предполагается, что подрядчик демонтирует существующие конструкции - железобетонные плиты, кольца, отмостки по периметру резервуаров - и обустроит новые фундаменты. Срок выполнения работ - 80 дней для резервуара на ТЭЦ-1 и 45 дней для резервуара на ТЭЦ-2.

Одновременно НТЭК объявила тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках реконструкции этих резервуаров. Начальная цена каждого лота - 139,77 млн рублей. Исполнитель контракта должен будет до 30 июня 2022 года провести пескоструйную очистку и обновить грунт на внутренней и наружной поверхностях резервуаров, а также нанести эмаль.

Предложения по обустройству фундаментов принимаются до 16 августа, по СМР - до 18 августа, подведение итогов обоих тендеров запланировано на 23 сентября.

Хозяйство аварийного хранения дизельного топлива (ХАДТ) ТЭЦ-1 включает в себя 5 вертикальных стальных резервуаров объемом 10 тысяч кубометров каждый, ХАДТ ТЭЦ-2 - четыре такие же емкости.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 из-за проседания фундамента разгерметизировался резервуар с соляркой, и наружу вылилось около 21 000 тонн нефтепродуктов. В ноябре Ростехнадзор сообщил, что причиной аварии стали слабые сваи фундамента под резервуаром, что было результатом плохо сделанного проекта и халтурной работы со сваями. Из-за того, что под концами некоторых свай был слабый грунт, произошло перераспределение усилий в конструкциях свайного основания, и на отдельных стойках нагрузка значительно превысила их несущую способность. Фундамент просел, резервуар разгерметизировлся.

После аварии НТЭК заказала обследование своего топливного хозяйства на соответствие требованиям промышленной безопасности. Подрядчик проводил комплексное обследование строительных конструкций, фундаментов и обвалования резервуаров хранения дизельного топлива, техническое диагностирование техустройств, стальных резервуаров, оборудования и трубопроводов, а также экспертизу промышленной безопасности резервуаров хранения дизельного топлива топливных хозяйств ТЭЦ-1, -2, -3 и ПТЭС Норильско-Таймырской энергетической компании. Итоги обследования не раскрывались.

В августе 2020 года НТЭК демонтировала резервуары N3 и N4 на территории ТЭЦ-2. В январе 2021 года сообщалось, что НТЭК проводит реконструкцию складов для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов на Курейской и Усть-Хантайской ГЭС. По данным сайта госзакупок, ранее на Усть-Хантайской ГЭС демонтировали емкости РВС-700 (резервуар вертикальный стальной - ИФ), РВС-200, РВС-100 и технологические трубопроводы.

АО "НТЭК" создано в июне 2005 года, обеспечивает тепло- и электроснабжение Норильского промышленного района. В состав компании входят три ТЭЦ и четыре системные подстанции. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 1,205 тыс. МВт, среднегодовая выработка теплоэнергии - 13,53 млн Гкал.