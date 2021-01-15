В Думе сочли вероятным выход РФ из Договора об открытом небе

Самолет Ту-214ОН, построенный для выполнения инспекционных полетов по программе "Открытое небо" Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Договора об открытом небе (ДОН) движется в сторону выхода России из него, поскольку пока Европа не идет навстречу Москве, а надежды на возвращение в этот механизм США невелики, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"По моему мнению, если все так будет складываться, наверное, мы будем вынуждены выйти из этого договора", - сказал Чепа.

Если США не вернутся в договор и при этом России не удастся выстроить диалог с европейскими партнерами относительно информационного обмена, "вряд ли этот договор сможет существовать дальше", сказал он.

Парламентарий затруднился дать оценку возможных сроков выхода России из договора.

В пятницу "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщил, что Москва намерена объявить о пересмотре своего участия в Договоре об открытом небе, который позволяет проводить инспекционные полеты над территориями стран-участниц.

Алексей Чепа подчеркнул, что надежда на сохранение договора все еще остается. В том числе он допускает, что новая администрация США может возобновить диалог с Россией по возвращению к механизму "открытого неба".

В прошлом году из договора вышли США, что подняло вопрос об участии в нем России: Москва настаивает на гарантиях от европейских стран-участниц, что собранные в полётах над российской территорией данные не передадут Штатам, а в Европе придерживаются позиции, что такое положение уже предусмотрено договором и дополнительной регуляции не требует.