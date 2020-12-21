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Путин заявил о деградации системы контроля над вооружениями в мире

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Деградация системы контроля над вооружениями продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной, высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира. Не прекращается и военная активность блока НАТО, продолжается деградация, к сожалению, системы контроля над вооружениями", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник.

Он также отметил, что под надуманными предлогами США вышли из договоров по противоракетной обороне, по ракетам средней и меньшей дальности, по открытому небу.

Владимир Путин НАТО США Минобороны РФ

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