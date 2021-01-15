Роспотребнадзор назвал неопасными выявленные в РФ мутации COVID-19

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Выявленные в РФ 1,5 тыс. мутаций коронавируса не влияют на течение болезни, сообщили в Роспотребнадзоре.

В настоящий момент в стране "прочитаны полные геномы более 1500 изолятов нового коронавируса, которые были выделены" в разное время с момента обнаружения вируса в России, сообщили журналистам в пресс-служба ведомства в пятницу.

"Отмеченные на территории Российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что "биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о достаточно высокой генетической однородности циркулирующих штаммов и об отсутствии значимых изменений".

В пресс-службе сказали, что Роспотребнадзор проводит постоянную работу, которая "заключается в изучении генетических изменений нового коронавируса, способных влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19".

Во всех регионах РФ регулярно берутся пробы на коронавирус у зараженных, отметили в ведомстве. "Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, имеющего большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что "согласно имеющимся данным и результатам наших исследований, новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций - большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, а число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29900 нуклеотидов".

"Даже для нового вируса, на основе знаний о структуре его генома, можно сделать определенные выводы и выбрать потенциально консервативные районы генома, что очень важно для разработки как средств диагностики, так и вакцин", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ обнаружено 1,5 тыс. мутаций коронавируса.

"Мы видим все мутации, у нас работает институт "Вектор", который анализирует все вирусы, которые мы находим на территории РФ, проводит полногеномный сиквенс, у нас еще (и другие) институты проводят полногеномный сиквенс", - рассказала она.