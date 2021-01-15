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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:02Заразились
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В РФ обнаружили почти 1,5 тыс. мутаций COVID-19

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Почти полторы тысячи мутаций коронавируса обнаружено на территории России, сообщила в пятницу руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли почти 1,5 тысячи мутаций (коронавируса) своих", - сказала Попова на Гайдаровском форуме.

Кроме того, институт "Микроб" в Саратове анализирует всю информацию по полногеномному сиквенсу коронавируса, которая появляется в различных информационных системах по всему миру.

"Мы анализируем всё, и мы это видим, и те изменения, о которых говорится так много, в значительном ряде стран, в основном европейских, которые имеют тесные связи с Великобританией, были видны ещё в сентябре. Первые находки с аналогичными или очень похожими изменениями были ещё в июне",- сказала Попова.

По ее словам, центр "Вектор" Роспотребнадзора анализирует вирусы, которые обнаруживаются на территории РФ. "Мы видим все мутации, у нас работает институт "Вектор", который анализирует все вирусы, которые мы находим на территории РФ, проводит полногеномный сиквенс, у нас ещё (и другие) институты проводят полногеномный сиквенс",- рассказала она.

Все сведения затем, по ее словам, стекаются в одну точку для анализа.

Кроме того, Россия является одним из лидеров по количеству проведенных ПЦР-тестов, занимая по числу тестов на 100 тыс. жителей второе-третье место в мире среди стран с населением более 10 млн человек.

Глава Роспотребнадзора отметила, что нет смысла сиквенировать геном коронавируса у каждого заболевшего, хотя такие возможности есть, а нужно обращать внимание только на особенные проявления, значимые отклонения, что сейчас и делается.

В среду стало известно, что единственный в России носитель британского штамма COVID-19, который считается более заразным, уже выздоровел, никого из сограждан он не заразил.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 января 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Роспотребнадзор Анна Попова

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