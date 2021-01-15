В челябинских ТЦ покупателей начали тестировать на COVID-19

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Челябинской области в 14 городах проходит бесплатное тестирование на коронавирус в торговых комплексах, сообщили в пресс-службе губернатора региона. В ближайшие выходные туда могут прийти все желающие сдать тест. В ТЦ будут дежурить выездные бригады медиков.

Тестирование в ТЦ началось в новогодние праздники в Челябинске и Магнитогорске, рассказали в Минздраве региона. Затем к программе начали присоединяться и другие города.

Проверка здоровых людей позволяет выявить бессимптомных носителей, это цель программы, объяснила на брифинге первый вице губернатор региона Ирина Гехт. По ее словам, из всех посетителей ТЦ, которые согласились на тестирование, 2% оказались заражены коронавирусом без симптомов.

"Практика бесплатного тестирования в Челябинске и Магнитогорске оказалась успешной, поэтому присоединились другие территории. Мы продолжаем увеличивать охват тестированием, что должно сказаться на темпах распространения инфекции", - сказала Гехт.