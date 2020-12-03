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Эксперты отметили выросшую COVID-заразность детей во "вторую волну"

Эксперты отметили выросшую COVID-заразность детей во "вторую волну"
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Лабораторные данные показывают, что дети с COVID-19 сегодня дольше остаются заразными, чем в "первую волну". Об этом сообщила журналистам в четверг заведующая отделением для детей с новой коронавирусной инфекцией Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова.

По ее словам, во время "первой волны" дети были бессимптомные, но срок выделения вируса был кратковременный. "Когда началась "вторая волна", мы стали наблюдать, что дети выделяют вирус очень и очень долго. Заболевание также протекает бессимптомно, мы не видим характерных проявлений вируса, но лабораторно нам приходит подтверждение, что дети продолжают выделять вирус – по три-четыре недели", - сказала Баннова.

Специалист отметила, что такие дети являются источником инфекции для окружающих.

Ранее специалисты отметили, что во "вторую волну" в Петербурге стало больше больных COVID-19 среди детей от 10-11 лет и старше. Специалисты допустили, что дети более младшего возраста могли бессимптомно переболеть раньше.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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