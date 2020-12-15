Врачей Кузбасса удивил процент людей с антителами среди желающих привиться от COVID-19

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Кузбассе врачи, которые начали прививать людей от коронавируса, обнаружили, что антитела уже есть у 30- 75% пришедших на вакцинацию. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению регионального парламента Глеб Колпинский.

"Мы поставили 300 вакцин. (...) К нам сейчас пошли неорганизованные группы - это, в частности, несколько школ, МЧС. И у них выявляется от 30% до 75% уже имеющих антитела. Люди переболели бессимптомно. Пока это не очень репрезентативно, количество не очень большое, но для докторов это сейчас удивительно", - сказал депутат.

Были случаи, когда на вакцинацию приходит группа из 23 человек, но оказывается, что у 17 из них уже есть антитела, рассказал он.

"Или 89 человек - одна организованная группа, у 69 из них есть антитела. То есть нам для прививок остается немного народа. Первое слово можно говорить уже, значит, о начале формирования группового иммунитета, но в целом мы, конечно, посмотрим, что будет дальше при вакцинации", - продолжил Колпинский.

По данным областного оперштаба на утро 15 декабря, всего в регионе с начала пандемии выявили 23525 заразившихся коронавирусом