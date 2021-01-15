В Думе высказались против бейджей для сделавших прививку от COVID-19

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Применение специальных знаков различия для россиян, которые сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, может расколоть общество, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Инициатива властей Сахалинской области о выдаче специальных бейджей привитым от COVID-19, наверное, может разделить общество. Сейчас мы переходим в режим массовой вакцинации, при этом сама прививка остается добровольной процедурой. За отказ от нее нельзя наказывать, или осуждать, или вводить знаки отличия", - сказал Огуль "Интерфаксу" в пятницу.

Парламентарий убежден, что сейчас требуется не разделение россиян на привитых и не получивших вакцину, а информационная работа: нужно рассказать гражданам о вакцинации и разъяснить ее преимущества.

Огуль также высказался против разрешения вакцинированным не носить защитные маски в местах скопления людей. "На мой взгляд, это преждевременно. Прививка не вырабатывает антитела мгновенно, должно пройти некоторое время. В это время вакцинированный человек может передать инфекцию тем, кто не защищен", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что власти Сахалинской области намерены выдавать гражданам, которые сделали прививку от коронавируса, бейджи, дающие право не носить маску в общественных местах.