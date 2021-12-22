В Саратовской области маленьких детей нашли раздетыми в сугробе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Саратовской области началась доследственная проверка по факту гибели восьмилетнего мальчика в селе Прокудино, сообщили в СК.

Его и девочку 2016 года рождения нашли в среду днем в овраге у села. Мальчик к тому моменту уже умер, девочку увезли на скорой помощи в больницу.

Следствие ищет информацию о семье, в которой жили дети.

Региональное СМИ "Четвертая власть" сообщило, что дети были в снегу полностью раздетыми. В Саратовской области в среду было минус 16 градусов.

В официальном паблике администрации Аткарского района в инстаграме чиновники рассказали, что детей в овраге нашла местная жительница и что оба они были "в кофтах, но без верхней одежды".

"Утром мама направила сообщение в школу, что мальчик на занятия не придет. Семья, состоящая из матери и двух детей, переехала в Прокудино в августе 2020 года, в сентябре сын поступил в школу, однако через два месяца выбыл на семейное обучение по заявлению мамы (...) В ноябре 2021 года в школу вновь поступило заявление о поступлении ребенка в первый класс. Семью посещали сотрудники школы, комиссия по делам несовершеннолетних. На учете как неблагополучная не состояла", - говорится в пресс-релизе.

Агентство областных новостей рассказало, что местные жители плохо отзывались о матери детей. Детский омбудсмен региона Татьяна Загородняя сказала журналистам, что семья не стояла на учете.