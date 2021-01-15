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В Коми у осужденного за реабилитацию нацизма конфисковали ноутбук

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Коми впервые вынес приговор по делу о реабилитации нацизма и оштрафовал подсудимого на 60 тыс. рублей. Также суд конфисковал у него в доход государства роутер и ноутбук, с помощью которых подсудимый размещал в интернете запрещенный контент.

Осужденный - житель Воркуты. Суд установил, что он является сторонником идеологии германского нацизма.

Он создал страницу в соцсети и публиковал в публичных группах статьи и комментарии с одобрением противоправных действий Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны, идеологии нацизма и преступлений, установленных приговором международного военного трибунала.

"Так, в апреле 2019 года он под статьей в соцсети разместил комментарий, из текста которого следует, что он оправдывает холокост. Под другой статьей мужчина оправдал преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацисткой Германии, а также необходимость дальнейшего применения геноцида. В мае 2019 года он опубликовал комментарий, который оправдывал геноцид народов", - сообщила пресс-служба суда.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением. Он признан виновным по ч.1 ст.354.1 УК.

Воркута Коми Верховный суд Адольф Гитлер ВОВ

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