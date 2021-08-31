Мужа рязанской журналистки будут судить за ее убийство

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Муж главного редактора интернет-портала "Рязань.Лайф" предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги, сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

По данным следствия, 15 января 2021 года между в ходе конфликта мужчина нанес жене множественные ножевые ранения, от которых она скончалась, и скрылся с места преступления. На следующий день его задержали в Тверской области и арестовали.

В пресс-службе отметили, что супруги неоднократно ссорились на почве ревности, в последние месяцы жили не вместе и планировали развестить.

Следствие сообщило, что мужчина полностью признал вину в убийстве. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, Жанна Шеплякова слала главредом портала "Рязань.Лайф" в 2018 году. Она начала работать журналистом в газете "Бельская правда" в 2011 году, а с 2017 по 2018 год была корреспондентом "Смоленской газеты".