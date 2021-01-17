Найдены тела двух моряков затонувшего в Черном море сухогруза из РФ

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела двоих моряков, погибших при крушении российского сухогруза Arvin у берегов Турции, сообщил "Интерфаксу" источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Тела погибших подняты на борт спасательного катера.

Пятерых членов экипажа удалось спасти, продолжаются поиски восьми моряков.

Как ранее информировало агентство "Анадолу", сухогруз под флагом РФ затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, турецкие власти приступили к спасательной операции.

Губернатор провинции Бартын Синана Гюнера заявлял, что ход операции осложняют плохие погодные условия.

Посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства крушения сухогруза и занимается установлением судьбы экипажа.