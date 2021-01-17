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Источник заявил о возможных жертвах крушения судна из РФ в Черном море

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Турецкие спасатели проверяют информацию о гибели двух членов команды российского сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, сообщил "Интерфаксу" источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Он уточнил, что спасенные члены команды сообщили о возможной гибели двоих товарищей. К настоящему моменту спасены три члена команды затонувшего сухогруза.

В то же время источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) сообщал "Интерфаксу", что жертв среди членов команды российского сухогруза "Арвин" на данный момент нет

Как ранее информировало агентство "Анадолу", сухогруз под флагом РФ затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, турецкие власти приступили к спасению моряков.

Губернатор провинции Бартын Синана Гюнера заявил, что пока у властей нет информации о погибших в результате инцидента или затоплении шлюпок.

Ранее губернатор также заявлял, что начата операция по спасению 15 членов экипажа, оказавшихся на трех спасательных шлюпках. Он отмечал, что ход операции осложняют плохие погодные условия.

Посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства крушения сухогруза и занимается установлением судьбы экипажа.

Турция Черное море

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