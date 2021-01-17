У берегов Турции затонул российский сухогруз
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сухогруз под флагом России затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
Между тем, турецкие власти приступили к спасению моряков затонувшего судна.
Как сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, чьи слова приводит агентство, "началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках".
Чуть позже он сообщил "Анадолу", что поисково-спасательная операция затруднена из-за плохой погоды.
Губернатор провинции Бартын: Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия.— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 17, 2021