У берегов Турции затонул российский сухогруз

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сухогруз под флагом России затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Между тем, турецкие власти приступили к спасению моряков затонувшего судна.

Как сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, чьи слова приводит агентство, "началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках".

Чуть позже он сообщил "Анадолу", что поисково-спасательная операция затруднена из-за плохой погоды.