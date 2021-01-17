Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 17.01В России 3 568 209+23 586В мире 94 495 403+644 832

В экипаже затонувшего у берегов Турции судна было только двое россиян

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Из двенадцати членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна Arvin два россиянина, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Росморречфлоте.

Как рассказали в ведомстве, по сообщению морской спасательной службы Турции, теплоход затонул в Черном море у берегов провинции Бартын сегодня около 13 часов.

В Росморречфлоте добавили, что в настоящий момент проводится поисково-спасательная операция силами турецких спасателей.

Пока спасено пять человек, добавили в ведомстве.

В Росморречфлоте также сообщили, то судовладелец затонувшего судна - украинская компания Arvin Shipping LTD.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела двоих моряков, погибших при крушении российского сухогруза Arvin у берегов Турции.

Турция Черное море Arvin Росморречфлот

Новости по теме

Новости

Источник заявил о возможных жертвах крушения судна из РФ в Черном море

В Турции сообщили, что все моряки с затонувшего сухогруза РФ живы

У берегов Турции затонул российский сухогруз

Пандемия коронавируса

Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за угрозы коронавируса

РФПИ опроверг данные об отказе Бразилии регистрировать "Спутник V"

Скончался посол России в ОАЭ

Генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии

Генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 января

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило полсотни

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило полсотни

Джонсон объявил о проведении саммита G7 в июне в очном формате

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');