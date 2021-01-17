В экипаже затонувшего у берегов Турции судна было только двое россиян
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Из двенадцати членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна Arvin два россиянина, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Росморречфлоте.
Как рассказали в ведомстве, по сообщению морской спасательной службы Турции, теплоход затонул в Черном море у берегов провинции Бартын сегодня около 13 часов.
В Росморречфлоте добавили, что в настоящий момент проводится поисково-спасательная операция силами турецких спасателей.
Пока спасено пять человек, добавили в ведомстве.
В Росморречфлоте также сообщили, то судовладелец затонувшего судна - украинская компания Arvin Shipping LTD.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела двоих моряков, погибших при крушении российского сухогруза Arvin у берегов Турции.