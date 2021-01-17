В Новгородской области зафиксировали 30-градусные морозы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье в северных районах Новгородской области отмечены 30-градусные морозы, этого рубежа столбики термометров достигли в регионе впервые за три последних зимы, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском гидрометеорологическом центре.

Как отметили в центре, самая высокая температура, 24 градуса, нынешней ночью была зарегистрирована в Великом Новгороде.

В воскресенье очередной атлантический циклон на несколько градусов смягчил морозы, которые несколько дней назад пришли в регион вместе с арктическими воздушными массами.