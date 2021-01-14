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РФ на фоне холодов возобновила ставший прибыльным экспорт угля в Европу

РФ на фоне холодов возобновила ставший прибыльным экспорт угля в Европу
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия на фоне холодной зимы возобновила экспорт угля в Европу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе экспертной дискуссии "Будущее энергетики" в рамках Гайдаровского форума.

"Сейчас стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в России резко вырос. И если у нас, например, было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас у нас возобновились поставки угля в Европу. Буквально в эти недели холодных температур", - сказал он.

На этой неделе в Европе отмечаются нехарактерные морозы. Так, в двух провинциях Испании в ночь на 12 января температура опускалась ниже -25 градусов.

Россия Европа Александр Новак

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