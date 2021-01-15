В Ленобласти детям разрешили не ходить в школу из-за морозов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области направил в образовательные учреждения региона письмо с напоминанием о праве родителей школьников самим решать, пойдут ли они на занятия в морозы, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В частности, ученики 1-4 классов могут оставаться дома при температуре минус 25 градусов и ниже, 5-8 классов - если на улице минус 28 градусов и ниже и 9-11 классов - при морозе от минус 30 градусов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что родители должны сообщить о принятом решении классному руководителю, а затем предоставить письменное заявление любым удобным способом - например, по электронной почте.

Кроме того, школам рекомендовано скорректировать план прогулок и занятий физкультурой на открытом воздухе, а также следить за температурой в классах.

По данным Росгидромета, в пятницу в южных и северных районах Ленинградской области ожидается порядка 20 градусов мороза.