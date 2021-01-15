Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 087 609+734 058

В Ленобласти детям разрешили не ходить в школу из-за морозов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области направил в образовательные учреждения региона письмо с напоминанием о праве родителей школьников самим решать, пойдут ли они на занятия в морозы, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В частности, ученики 1-4 классов могут оставаться дома при температуре минус 25 градусов и ниже, 5-8 классов - если на улице минус 28 градусов и ниже и 9-11 классов - при морозе от минус 30 градусов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что родители должны сообщить о принятом решении классному руководителю, а затем предоставить письменное заявление любым удобным способом - например, по электронной почте.

Кроме того, школам рекомендовано скорректировать план прогулок и занятий физкультурой на открытом воздухе, а также следить за температурой в классах.

По данным Росгидромета, в пятницу в южных и северных районах Ленинградской области ожидается порядка 20 градусов мороза.

Ленобласть

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор назвал неопасными выявленные в РФ мутации COVID-19

Роспотребнадзор назвал неопасными выявленные в РФ мутации COVID-19
Пандемия коронавируса

Эпидемиологи Роспотребнадзора сочли пик заболеваемости COVID-19 пройденным

Пандемия коронавируса

Дипломаты опровергли сообщения о применении вакцины Pfizer в Москве

В Думе сочли вероятным выход РФ из Договора об открытом небе

В Думе сочли вероятным выход РФ из Договора об открытом небе

Роспотребнадзор заявил, что COVID полностью не уйдет и станет сезонным

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили еще 24,7 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили еще 24,7 тыс. случаев коронавируса
Пандемия коронавируса

В РФ обнаружили почти 1,5 тыс. мутаций COVID-19

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске достигло почти 200 человек

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске достигло почти 200 человек

Российские кинотеатры собрали за время праздников более 3 млрд рублей

Российские кинотеатры собрали за время праздников более 3 млрд рублей

Глава Бурятии отправил в отставку правительство региона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');