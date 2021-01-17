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МИД РФ не нашел ничего нового в ответе ФРГ на запрос по Навальному

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия получила от Германии материалы по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным, но по сути в них ничего нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) она сообщила, что видела в СМИ заявления об ответах Германии.

"Я увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы РФ, позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим направлением. Они говорят: ну конечно, мы получили ответ от германской стороны, проблема в том, что как всегда он ничего не содержал по сути задаваемых вопросов. И ссылка на несогласие клиента распространяться по его поводу. Классика", - сказала он.

16 января немецкие СМИ сообщали, что Министерство юстиции ФРГ передало российской стороне материалы в ответ на запросы по делу Навального. Ведомство ответило на четыре правовых запроса, поступивших от РФ. В частности, оно передало протоколы допроса Навального сотрудниками прокуратуры Берлина.

Навальный с лета находится на лечении в Германии. Он впал в кому 20 августа при перелете из Томска в Москву и затем два дня провел в реанимации в Омске. Впоследствии его перевели на лечение в берлинскую клинику Charite.

Однако на этой неделе он заявил, что намерен 17 января вернуться в Россию из Германии. По его словам, он прилетит рейсом "Победы" во "Внуково".

ФСИН сообщила, что намерена задержать оппозиционера, так как Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности - минимум 6 раз не явился на регистрацию: 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа". Испытательный срок был назначен оппозиционеру по делу о крупном мошенничестве ("дело "Ив Роше").

Алексей Навальный Германия МИД

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