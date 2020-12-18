Минюст Германии подтвердил допрос Навального

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Представитель Минюста Германии Мариус Лебер подтверил слова политика Алексея Навального о том, что в четверг его допросили немецкие прокуроры.

"Его допросили в качестве свидетеля", - уточнил Лебер.

Днем ранее Навальный сообщил, что его "весь день" допрашивали "по запросу российских властей". Его жену Юлию также допросили.

"Был опросник, который прислали из России. Фактически меня допрашивала российская прокуратура со стандартными вопросами: как вас зовут, где вы проживаете, что вы ели в Томске, куда ездили, кто решал по поводу того, когда вы поедете, страдаете ли вы от диабета, употребляли ли вы какие-то лекарства во время вашего передвижения. Допрос был довольно формальный, там было около десяти вопросов", - рассказывал политик.

После того, как Навальный впал в кому 20 августа при перелете из Томска в Москву и затем почти два дня провел в токсикологической реанимации в Омске, российские врачи заявили, что у него произошло нарушение углеводного обмена на фоне панкреатита. Томская транспортная полиция начала доследственную проверку по факту случившегося, она продолжается до сих пор. Уголовное дело до сих пор не возбуждено за отсутствием оснований.

Навального перевели на лечение в берлинскую клинику Charite. Вскоре правительство ФРГ объявило, что военные эксперты обнаружили следы воздействия на его организм отравляющего вещества группы "Новичок". Их выводы подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции, а также лаборатории при ОЗХО.

Генпрокуратура России направила Германии несколько запросов о юридической помощи по этой ситуации. В том числе в Берлин был направлен список вопросов для опроса Навального. Москва не раз сетовала, что эти запросы остаются без должной реакции и что Берлин отказывается предоставить доказательства утверждений о применении "Новичка", образцы для анализа или хотя бы заключение. Российская сторона настаивает, что не может начать расследование без этих данных, в Берлине предлагают использовать образцы, которые у Навального брали в Омске.

17 декабря на большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова расследовать случившееся, но не может получить выводы и обоснования тех, кто утверждает, что в отношении Навального применили "Новичок". Он добавил, что Германия не дает этой информации, несмотря на неоднократные запросы Генпрокуратуры России, а в ОЗХО говорят, что передавать результаты расследований Москве запрещает ФРГ.