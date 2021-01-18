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Посол США в РФ счел "глубоко политизированным" задержание Навального

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вашингтон обеспокоен задержанием российского оппозиционера Алексея Навального, видит в этом политику, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"Задержание оппозиционера Алексея Навального сразу после его возвращения в Россию 17 января явно носит глубоко политизированный характер. Международное сообщество будет внимательно следить за тем, как будут обращаться с Алексеем Навальным. Российское правительство несет ответственность за его здоровье и безопасность", - отмечается в сообщении посла, размещенном в понедельник на сайте дипмиссии.

По мнению Салливана, "задержание Алексея Навального - очередное событие в серии действий, которые, очевидно, являются атакой на представителей оппозиции и граждан, критикующих российскую власть". "Эти действия предпринимаются в рамках усиливающихся попыток заставить замолчать гражданское общество. Уверенные политические лидеры не боятся независимых голосов и не видят необходимости в злоупотреблении властью ради совершения актов насилия или неправомерных задержаний в отношении политических оппонентов", - говорится в заявлении.

"Российский народ, как и народы других стран мира, заслуживает правительства, которое поддерживает открытый обмен идеями, прозрачное и подотчетное управление, справедливое и равное обращение в соответствии с законом, а также и возможность осуществлять свои права, не опасаясь преследования", - отмечает посол США.

Ранее задержание Навального осудил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. "Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что его задержание является последним в серии попыток заставить замолчать Навального", - говорилось в заявлении Помпео, распространенном госдепом.

Задержание Навального

Как ранее сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорилось в сообщении пресс-бюро, поступившем 17 января в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. "До решения суда он будет находиться под стражей", - сообщили во ФСИН. Как пояснялось в пресс-релизе, оппозиционера задержали "на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием" о его задержании.

Возвращение Навального

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Джон Салливан США Алексей Навальный ФСИН Москва

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