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Глава МИД Германии назвал необъяснимым задержание Навального

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал необъяснимым задержание оппозиционера Алексея Навального, возвратившегося из Берлина в Москву, и заявил о необходимости его незамедлительного освобождения.

"Задержание Алексея Навального совершенно непонятно. К нему должны быть применены (принципы) верховенства права и защиты гражданских свобод, которых Россия придерживается в соответствии с конституцией и международными обязательствами. Он должен быть незамедлительно освобожден", - написал Маас в понедельник в твиттере.

Как ранее сообщили в пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный был задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. "До решения суда, он будет находиться под стражей", - говорится в пресс-релизе.

Возвращение Навального

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Германия Хайко Маас Алексей Навальный

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