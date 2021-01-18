Осужденная за госизмену эксперт фонда Горчакова просит о помиловании

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Осужденная на 13 лет колонии по делу о государственной измене эксперт фонда Горчакова Антонина Зимина подала прошение о помиловании, сообщил "Интерфаксу" ее отец Константин Зимин.

"Она уже подала прошение о помиловании. Вины по-прежнему не признает, но содержание невыносимое в изоляторе", - сказал Зимин.

По его словам, супруг Зиминой - осужденный по тому же делу Константин Антонец - такое прошение подавать не стал.

24 декабря суд приговорил Антонину Зимину к 13 годам колонии общего режима, а ее мужа - 12,5 годам колонии строгого режима. Супруги были оштрафованы на 100 000 рублей каждый. Процесс был закрытым.

Суд и следствие считают, что Зимина была завербована спецслужбами Латвии в 2012 году и выполняла задания по сбору и передаче им сведений, составляющих государственную тайну. В 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа.

10 января адвокаты обжаловали приговор Зиминой и ее мужу.