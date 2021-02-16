У эксперта фонда Горчакова не приняли прошение о помиловании без признания вины

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Эксперту фонда Горчакова Антонине Зиминой, осужденной на 13 лет колонии по делу о госизмене, вернули прошение о помиловании, так как она не признала вину, сообщил "Интерфаксу" ее отец Константин Зимин.

"Оно (прошение о помиловании - ИФ) уже вернулось и дальше Калининградской области не уходило. Без признания вины такие прошения не принимают", - сказал Зимин.

Отвечая на вопрос агентства, может ли Зимина в дальнейшем признать вину, он ответил: "У неё никакой вины нет".

Зимина подала прошение о помиловании в конце января. Ее супруг Константин Антонец, осужденный по тому же делу, такое прошение подавать не стал.

В конце декабря прошлого года суд в Калининграде приговорил Зимину к 13 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей, ее супруга Антонца - к 12,5 годам колонии строгого режима и такому же штрафу.

По данным ФСБ, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время поездки за границу. "В дальнейшем она выполняла задания по сбору и передаче спецслужбам Латвии сведений, составляющих государственную тайну. Также в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения", - отмечали в спецслужбе.

Процесс проходил в закрытом режиме в связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно".

Зимина, которая на момент задержания была независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова, находилась под арестом с лета 2018 года. Антонец оказался под арестом спустя год. Он в 2015-2016 годах работал юристом при правительстве Калининградской области, а до ареста - в юридической фирме в Москве, не имея ни в одном из мест доступа к гостайне.

Как сообщали СМИ, супруги раскрыли личность действующего сотрудника регионального управления ФСБ.