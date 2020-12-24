Эксперт фонда Горчакова и ее муж приговорены к 13 и 12,5 годам колонии за госизмену

Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд приговорил эксперта фонда Горчакова Антонину Зимину к 13 годам колонии общего режима, ее мужа Константина Антонца - к 12,5 года строгого режима за госизмену, сообщили в ЦОС ФСБ. Обвинение просило для них 14 и 13 лет лишения свободы соответственно.

Осужденных оштрафовали на 100 000 рублей каждого.

Суд признал их виновными в госизмене в пользу Латвии.

Суд и следствие установили, что Зимину латвийские спецслужбы завербовали в 2012 году, когда она выезжала за границу. После этого она по их заданиям собирала и передавала информацию, составляющую гостайну, говорится в пресс-релизе.

"Также в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения", - добавили в ФСБ.

Зимина, которая на момент задержания была независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова, находится в СИЗО с лета 2018 года. Антонец был арестован год спустя. Он в 2015-2016 годах работал юристом при правительстве Калининградской области, а до ареста - в юридической фирме в Москве, не имея ни в одном из мест доступа к гостайне.

Процесс над ними был закрытым. Отец осужденной Константин Зимин раньше говорил "Интерфаксу", что "настоящих секретов в этом деле нет, но, если мне не удастся попасть на суд, оставляю за собой право рассказать общественности, в том числе и зарубежной всю правду об этом деле".

Вскоре после задержания Зимина утверждала, что, как ей стало известно из бесед со следователем, доказательствами по ее уголовному делу стали ее свадебные фотографии. Как выяснил в феврале 2020 года "Коммерсантъ", супругов обвиняют в том, что они опубликовали фотографии со свадьбы, на которые попал приглашенный на торжество действующий оперативник областного управления ФСБ. Таким образом они раскрыли его личность, при том, что он и не скрывал, где он служит. В декабре 2020 года газета утверждала, что Антонцу вменяют передачу Латвии секретных документов областного Министерства экономики о бюджетных трансфертах.