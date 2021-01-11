Обжалован приговор эксперту фонда Горчакова Зиминой и ее мужу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Адвокаты обжаловали решение Калининградского областного суда, приговорившего к длительным срокам заключения эксперта фонда Горчакова Антонину Зимину и ее мужа Константина Антонца по делу о госизмене в пользу Латвии.

Жалоба 10 января была направлена в апелляционный суд, который находится в Москве, сообщил отец осужденной Константин Зимин.

"Надежды на отмену приговора мало, но будем идти до конца", - добавил он.

24 декабря суд приговорил Антонину Зимину к 13 годам колонии общего режима, а ее мужа - 12,5 годам колонии строгого режима. Супруги были оштрафованы на 100 000 рублей каждый. Процесс был закрытым.

Суд и следствие считают, что Зимина была завербована спецслужбами Латвии в 2012 году и выполняла задания по сбору и передаче им сведений, составляющих государственную тайну. В 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа.

Зимина, которая на момент задержания была независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова, находилась под арестом с лета 2018 года. Антонца арестовали спустя год. Он в 2015-2016 годах работал юристом при правительстве Калининградской области, а до ареста - в юридической фирме в Москве.

Константин Зимин раньше говорил "Интерфаксу", что "настоящих секретов в этом деле нет".

Вскоре после задержания Зимина утверждала, что, как ей стало известно из бесед со следователем, доказательствами по ее уголовному делу стали ее свадебные фотографии. Как писал в феврале 2020 года "Коммерсантъ", супругов обвиняют в том, что они опубликовали снимки со свадьбы, на которые попал приглашенный знакомый Зиминой - действующий оперативник областного управления ФСБ. Таким образом они раскрыли его личность, при том, что он и не скрывал, где он служит. В декабре 2020 года "Коммерсантъ" писал, что Антонцу вменяют передачу Латвии секретных документов областного Министерства экономики о бюджетных трансфертах.