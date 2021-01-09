На месте лавины под Норильском нашли тело мужчины

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили под снегом в районе схода лавины на турбазе под Норильском тело мужчины, таким образом число жертв происшествия увеличилось до трех, сообщили журналистам в пресс-службе главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"Найдено тело мужчины", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось, в ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снегом спасатели нашли 14-летнего подростка, в тяжелом состоянии его госпитализировали норильскую в больницу. Также под снежными завалами обнаружено тело матери пострадавшего и ее второго полуторагодовалого ребенка.