Курорт "Эльбрус" вновь закрыли из-за снегопада

Москва. 18 января. INTERFAX.RU -Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в понедельник временно закрыли их-за ухудшения погодных условий, сообщили "Интерфаксу" в администрации курорта.

"Курорт "Эльбрус" закрыт 18 января для посещения с связи с повышенным риском схода лавин и неблагоприятными погодными условиями", - сказал представитель администрации курорта.

Он уточнил, что решение о режиме работы в последующие дни будет приниматься исходя из погодных условий и фактической ситуации на склонах.

Ранее из-за сильных снегопадов и повышенной лавиноопасности "Эльбрус" закрывался 14-16 января, а 17 января канатные дороги и трассы открылись для катания.

Вместе с тем ГУ МЧС России по КБР распространило экстренное предупреждение об опасности схода снежных лавин в горах Кабардино-Балкарии на высоте более 2 тыс. метров.

Неблагоприятный прогноз, по данным МЧС, сохранится до конца воскресенья, 24 января.