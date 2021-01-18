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В Рязани арестовали мужа убитой журналистки Шепляковой

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рязанский суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу мужа редактора портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой по подозрению в ее убийстве, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Следственном управлении СКР по региону.

"По решению суда срок заключения составит два месяца", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие дни мужчине также будет предъявлено обвинение в убийстве.

Тело журналистки с колото-резаными ранами было обнаружено вечером в пятницу в принадлежащей ей квартире. В совершении преступления заподозрен супруг погибшей – житель Тверской области, 1983 года рождения. После случившегося он забрал детей 10 и 13 лет и выехал с ними в другую область. В субботу он был задержан, дети временно переданы на попечение родственников. Предположительно, мотивом преступления стала семейная ссора.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Жанна Шеплякова 1987 г. р., работу журналистом начала в 2011 году в газете "Бельская правда". С 2017 по 2018 год она являлась корреспондентом "Смоленской газеты", а с 2018 года возглавила портал "Рязань. Лайф".

Рязань Жанна Шеплякова

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