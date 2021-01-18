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Клинические испытания COVID-вакцины НИИ гриппа запланировали на осень

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева" Минздрава РФ рассчитывает в мае завершить доклинические испытания своей вакцины от COVID-19 и осенью выйти на этап клинических исследований, сообщили "Интерфаксу" в институте в понедельник.

"Доклинические исследования вакцины продолжаются, к настоящему времени получены хорошие результаты по ее безопасности и иммуногенной активности. В процессе изучения - защитные свойства вакцины против новой коронавирусной инфекции на различных животных моделях; в ближайшее время начнутся токсикологические исследования. Ожидаемый срок окончания всего цикла доклинических исследований - май 2021 года", - сказали в НИИ.

В институте добавили, что клинические испытания вакцины запланированы на начало осени 2021 года, так как после успешного завершения этапа доклинических исследований необходимо получить разрешение Минздрава на проведение исследования у людей, а затем набрать необходимое количество добровольцев.

"Предварительные данные по исследованию вакцины у людей мы рассчитываем получить уже к концу 2021 года", - сообщили в НИИ.

В августе и.о. директора института Дмитрий Лиознов сообщал журналистам, что рассчитывает на старт клинических испытаний вакцины в начале 2021 года и на получение результатов до конца года.

Он отметил, что вакцина потенциально сможет одновременно защищать от гриппа и коронавируса. "Вакцина, которую мы разрабатываем, делается на векторе вируса гриппа. Если все пойдет, как мы задумали, планируем, что она будет защищать и от гриппозной инфекции. Основной акцент делается на то, чтобы она работала в отношении коронавирусной инфекции, но изюминкой может быть и то, что она работает и от гриппа", - сказал тогда Лиознов.

Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
НИИ гриппа имени Смородинцева Коронавирус Дмитрий Лиознов

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