Вакцина НИИ гриппа от COVID-19 в виде капель в нос названа "Корфлювек"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Петербургский НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева назвал создаваемую вакцину от коронавируса в форме капель в нос "Корфлювеком", объявила на Петербургском международном форуме здоровья замдиректора НИИ по научной работе института Дарья Даниленко.

Название препарата впервые прозвучало публично. Почему его назвали именно так, она не уточнила.

По ее словам, доклинические испытания препарата завершились, скоро начнутся его клинические исследования и в 2022 году институт рассчитывает эту вакцину зарегистрировать.

От имени НИИ гриппа Даниленко пригласила жителей Петербурга принять участие в клинических исследованиях препарата.

"Вакцина "Корфлювек" разрабатывается на основе аттенуированного (ослабленного и непатогенного для людей - ИФ) гриппозного вектора. И хотя первично она разрабатывается, безусловно, как вакцина от ковида, но мы надеемся, что в дальнейшем это будет вакцина против гриппа и COVID-19", - сказала она.

По ее словам, вакцина позволит обеспечить ранний контроль инфекции, снижение тяжести заболевания, формирование кросс-протекции (защиту сразу от нескольких штаммов гриппа и COVID-19) и ограничит трансмиссию - "поскольку эта вакцина вводится в те места, куда попадает возбудитель, где эта инфекция зарождается".