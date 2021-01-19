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В Домбае возобновились поиски людей на месте схода лавины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии утром во вторник возобновились поисково-спасательные работы на месте схода снежной лавины на горнолыжном курорте Домбай, сообщили в управлении МЧС по региону.

Там уточнили, что поиск людей возобновился в 7:30 по местному времени у условиях сильного ветра и снегопада, в горах сохраняется угроза схода лавин. В поисках участвует больше 200 человек и около 20 единиц техники.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил о готовности усилить группировку в случае необходимости.

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара днем в понедельник. Снегом накрыло два пункта проката лыж и повредило кафе.

Пока найден один погибший. По предварительным данным, это президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов.

Поисково-спасательные работы приостанавливали на ночь.

Возможной причиной схода лавины мог стать самосброс после работ по принудительному спуску снежных масс в горах Домбая.

Домбай Карачаево-Черкесия МЧС

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