Поиск людей под снежной лавиной в Домбае приостановили до утра

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Поисково-спасательные работы на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, где сошла лавина, временно приостановлены из-за наступления темноты, сообщили "Интерфаксу " в Главном управлении МЧС России по КЧР.

"Поиск людей, которые могли попасть под лавину, продолжится во вторник с раннего утра", - сказал сотрудник чрезвычайного ведомства. Он отметил, что поисковые работы в Домбае сильно затрудняют погодные условия, в том числе снегопад.

Начальник ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии Александр Голоколенко сказал журналистам, что работы "будут восстановлены с наступлением светлого времени суток". Он уточнил, что на горнолыжную трассу сошло около 500 тысяч кубометров снега.

Сход снежной лавины на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел примерно в 13:30. Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. Под снегом после сошедшей в Домбае лавины уже обнаружено тело одного погибшего. При этом ранее сообщалось, что под снегом могут находиться от четырех до 12 человек.

Причиной схода лавины в Домбае могли стать работы по принудительному спуску снежных масс, которые проводились в горах Домбая до схода этой лавины. "Внизу склон закрыли, а людей убрали. Склон обработали, лавины спустили на трассу Лесную. После этого склон открыли. Потом с другой огневой позиции обрабатывали другие лавинные очаги. А эта лавина пошла рядом в 400 метрах с другого места. Она в это место никогда не выходила. Обычно лавины остаются в ложбине наверху. Возможно, лавина сошла вниз из-за большого объема снега, может, от вибрации", - сказал командир Домбайского противолавинного отряда Рамазан Абазалиев.

Это уже второй за последние дни случай со сходом лавины на горнолыжных курортах. Так, в ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.