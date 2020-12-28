Александр Крутиков: Севморпуть может изменить мировую логистику, ему нужны инвестиции не только РФ

Замминистра по развитию Дальнего Востока рассказал о перспективах геологоразведки в Арктике

Александр Крутиков Фото: Пресс-служба

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Экономические преференции для Арктики, вступившие в силу в России в этом году, стали беспрецедентными - еще ни один регион страны не получал такого уровня льгот. Значительная часть основных документов, касающихся Арктической зоны РФ (АЗРФ), тоже были приняты в уходящем году, ключевые их них - основы госполитики и стратегия в Арктике до 2035 года. О том, чем принципиально отличается новая стратегия по сравнению с предыдущими аналогичными документами, о перспективах геологоразведки в Арктике и о развитии Северного морского пути в интервью "Интерфаксу" рассказал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

- Дольше всего обсуждалась "Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г". Станет ли новая стратегия "точкой разворота" государства в Арктику?

- Началом разворота государства в Арктику можно назвать два предыдущих документа - основы госполитики от 2008 года и стратегия от 2013 года. Они заложили базовые идеи о том, что Арктика должна стать источником развития России. Миссия новой стратегии в другом - она о роли человека в Арктике. Сейчас в центре внимания вопросы, связанные с повышением качества жизни людей в арктической зоне. Это они осваивают ресурсы, строят инфраструктуру, поднимают важный регион страны.

Одна из основных задач - прекращение миграционного оттока к 2030 году и постепенный рост численности к 2035 году. Также в числе приоритетов - повышение продолжительности жизни до уровня не ниже среднероссийского, сокращение безработицы, рост реальной заработной платы. Важным является комплекс мер, направленных на улучшение здравоохранения, образования, культуры, спорта. Все это и много другое четко прописано в новой стратегии.

За последнее время мы провели несколько исследований о жизни в АЗРФ. Например, такой анализ о кадровых потребностях привел к нескольким неожиданным выводам. Было развенчано общее представление, что большинство работающих в Арктике - вахтовики. Оказалось, что доля вахтового метода составляет по всей АЗРФ всего 15%. Конечно, есть регионы, где она доходит до трети, это Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа. Но в любом случае это даже не половина.

Однако, если ничего не менять, доля вахты будет нарастать. Отсюда следующая задача - актуализация системы профессионального образования. В рамках исследования проанализированы действующие крупные и средние, а также перспективные инвестиционные проекты. В целом они нуждаются почти в 182 тыс. специалистов. По итогам исследования теперь мы понимаем профессиональные потребности в разрезе регионов. Так вот, максимум, что обеспечивает действующая в Арктике система профобразования, это 30% от отдельных видов профессий, по некоторым - всего 2%, 5%, 10% от потребности. А есть множество востребованных профессий, которые вообще здесь не готовятся.

Яркий пример: когда "НОВАТЭК" готовился к стройке в Белокаменке (на начальном этапе было необходимо 15 тыс. специалистов), то, прочесав Мурманскую область, компания собрала около 100 человек. Вывод: нужна масштабная реформа системы профобразования, она станет серьезным вызовом для Арктики, ранее этим никто не занимался.

Еще один важный итог кадрового исследования - 40% выпускников 9-х и 11-х классов в Арктике не могут быть обеспечены местами в местных колледжах и вузах. Соответственно, они уезжают из-за отсутствия возможности дальнейшего образования. Почти половина! Конечно, эта молодежь уедет, но если после окончания обучения они будут возвращаться сюда, в местный бизнес, для них весь комплекс новых льгот будет доступен.

- Отток населения с севера продолжается не одно десятилетие. Что может остановить его сейчас?

- Прекращение оттока населения - это не столько самоцель, сколько маркер, по которому оценивается эффективность социально-экономической политики территории. Исследование миграционных настроений северян показало, что ключевая сила, двигающая людей из Арктики - отсутствие работы. Этот фактор они поставили на первое место. И здесь задачи стратегии оказались очень оправданы, она в числе главных задач указывает создание рабочих мест. Весь пакет преференций, принятый в 2020 году для запуска новых проектов в Арктике, как крупных, так и средних, и для мелкого бизнеса, создает в первую очередь рабочие места. Это ключевой среднесрочный приоритет, на ближайшие 3-5 лет.

На втором месте для северян - качество жилья и благоустройство. Хотя можно еще через дробь поставить "благоустройство/возможность занятий спортом". Неожиданно в Норильске отсутствие возможности для занятия спортом поделило второе место с проблемой благоустройства. Очень кстати в Норильске буквально на днях открылся новый спортивный комплекс, хотя его, конечно, будет мало на 200-тысячный город. Норильцев можно понять. Город молодой за счет сотрудников "Норникеля", полярная ночь почти 50 дней длится, минусовая температура, заносы снега. Молодежь хочет поддерживать себя в форме, особенно с учетом тяжелого производства, а заниматься спортом негде.

Что же касается жилья, то повальная проблема Арктики - полное отсутствие жилищного строительства. Старый жилищный фонд 60-70-х годов, состояние которого усугубляется таянием мерзлоты. Это типично для того же Норильска, для севера Якутии. Недавно ездил в закрытые военные города Мурманской области, та же самая проблема. При этом люди хорошо зарабатывают. Поражает диссонанс множества крутых и дорогих машин на фоне неухоженного жилья. А здесь живет много молодых людей, зачастую многодетных, что является спецификой военных городов.

Мы ищем варианты решения арктической жилищной проблемы. Запускаем в Норильске программу реновации жилья, "Норникель" готов наполовину вкладываться в нее сам, половину средств предоставит федеральный бюджет. Аналогичное решение вскоре будет принято по Мурманской области - о начале реновации тех самых закрытых военных городков, где дислоцируются, главным образом, Северный флот. Сюда планируется вложить уже в следующем году порядка 1 млрд рублей, это и федеральные, и региональные средства.

На примере этих двух кейсов мы хотим отработать технологию жилищного строительства в Арктике, чтобы затем масштабировать ее. Здесь много моногородов, у которых есть так называемые "хозяева", крупная частная или крупная государственная компания. Инвесторы заинтересованы вкладывать в повышение качества городской среды, мы готовы подставлять плечо. Принцип финансирования на примере Норильска: 50% - инвестор, 10% - регион, 40% - федеральный бюджет, на мой взгляд, является очень сбалансированным с точки зрения интересов всех сторон к развитию городов.

- Пакет преференций запустил активность в секторах малого и среднего бизнеса Арктики?

- По поводу малого и среднего бизнеса пока рано делать какие-то выводы. Проблемы в этих секторах на севере последние годы только усугублялись. Мы фиксируем большую динамику сокращения: количество малых, средних и микропредприятий в год сокращается почти на 3,4 тыс. Это очень много. В 2020 году добавилась ситуация с ограничительными мерами, и показатели еще стремительнее пошли вниз.

Малому и среднему бизнесу в условиях Севера работать гораздо тяжелее, чем их коллегам в европейской части страны, из-за очень высоких социальных издержек для персонала. Зачастую, чтобы не платить северные надбавки, коэффициенты, не оплачивать дополнительные отпуска и не компенсировать оплату дороги к месту отпуска, северный бизнес просто перерегистрируется в соседние территории.

Проблемы копились годами, и не приходится рассчитывать, что принятием льгот, ориентированных на новый бизнес, мы кардинально изменим ситуацию. Но в постковидный период, когда экономика начнет восстановление, предприимчивые люди все равно будут искать для себя возможности. Они будут возвращаться на север, и тогда для них весь комплекс новых льгот будет доступен.

Более того, мы хотим облегчить нагрузку на действующий малый и средний бизнес Севера. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики совместно с Mail.ru и ВЭБом запустил интересный сервис. Это ресурс, позволяющий бесплатно переводить торговлю в онлайн и предоставляющий финансирование на продвижение интернет-магазинов в соцсетях. Более 2,5 тыс. предпринимателей из Арктики открыли интернет-магазины и воспользовались этими возможностями.

Есть также предложение о субсидировании части логистических затрат для экспортно-ориентированного бизнеса, занимающегося реализацией продукции глубокой переработки, тех же оленины или рыбных консервов. Из-за транспортных издержек эта продукция просто неконкурентна, а субсидии помогут ей. Или субсидирование лизинга спецтехники. Малому бизнесу на севере очень нужны снегоходы, другой адаптированный к природным условиям транспорт. Эти и еще некоторые меры поддержки малого и среднего бизнеса мы прорабатываем, будем предлагать их в следующем году.

Понятно, что мы не освободим бизнес от нагрузки "северных выплат", это невозможно. Поскольку цена вопроса порядка 200 млрд рублей в год, на такие потери бюджет не пойдет.

- Какую реакцию общественности министерство видит на объявление о предоставлении арктического гектара?

- Шум вокруг темы был разный. Негатив - от непонимания идеи. Если кто-то подумал, что с помощью предоставления арктического гектара мы намерены остановить отток населения и повысить качество жизни, то это не так. Идея предоставления гектара в Арктике - это про новые возможности для самореализации людей. Если ты как предприниматель понимаешь, как можно заработать на этой земле любым законным способом, ты просто безо всяких проволочек получаешь ее.

На встрече с главой правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным в Мурманске одна предпринимательница рассказала, как под объекты для туризма оформляла землю в муниципалитете 6 месяцев. А в случае с арктическим гектаром человек может получить землю за 34 дня без беготни по кабинетам, без бумажек. Понятно, что предприимчивые люди подобным ресурсом воспользуются. Сколько их будет, можно оценить только к концу следующего года, проект запускается с 1 июня 2021 года.

- Закон о льготах для углеводородных проектов в Арктике действует уже полгода. Как оцениваете реакцию недропользователей на эти преференции?

- Я хотел бы оценить эффект этих льгот на простом, но крайне важном примере: именно введение преференций позволило не пересматривать в худшую сторону цель грузооборота по Северному морскому пути в 80 млн тонн к 2024 году. Действительно, в течение года после кризисных явлений на мировом энергетическом рынке и последствий пандемии, начались процессы обсуждения уменьшения цели в меньшую сторону - до 50 или 60 млн тонн. Потому что компании начали менять свои инвестиционные планы.

Но разработанные льготы были своевременно адаптированы к изменившимся условиям, и в итоге цель переводок по Севморпути в 80 млн остается неизменной. На совещании под руководством главы правительства Мишустина все компании это подтвердили, представитель каждой компании назвал цифру, за которую он несет ответственность.

Сейчас, по мере того, как недропользователи продолжают жить в условиях кризиса, к нам не поступает просьб о дополнительных льготах в Арктике. Просто потому, что изначальные льготы очень существенные. Я не знаю примеров таких льгот для бизнеса в любой другой части страны.

Единственная проблема, о которой мы все чаще слышим от компаний, это геологоразведка в Арктике.

- Потому что одна из первых статей расхода, которую компании сокращают в кризис - это ГРР?

- Да, я уже говорил, что компании пересмотрели свои текущие инвестиционные планы, а теперь занимаются актуализацией на долгосрочный период. И многие заявляют о сокращении инвестиций в геологоразведку, что неминуемо в долгосрочном периоде приведет к сокращению запасов, готовых к освоению.

Этот риск я охарактеризовал бы как существенный. Важно не упустить момент и принять меры. Во-первых, так мы можем потерять некоторые компетенции. Во-вторых, рано или поздно наступит второе пятилетие текущей декады, и могут быть проблемы с ресурсной обеспеченностью уже существующих проектов.

Поэтому мы прорабатываем механизмы налоговых льгот для инвестиций в арктическую геологоразведку. Скажу честно, пока окончательного решения нет по одной простой причине: компании хотят получить льготы здесь и сейчас. И здесь, и сейчас уменьшить свою налогооблагаемую базу. Это невозможно в текущих условиях дефицита бюджета. Мы же склоняемся к тому, чтобы привязать льготы к будущей налоговой базе, которая будет образовываться по результатам геологоразведки. То есть налоговый вычет из будущей базы по налогу на прибыль. Компании смогут уменьшить его на сумму инвестиций, осуществленных в геологоразведку.

Есть еще много обсуждаемых опций, вплоть до полного налогового вычета всей стоимости ГРР. Такая практика тоже есть в мире, и она привлекательна для международных компаний. Процесс обсуждения идет, мы надеемся его доработать, чтобы выйти с ним в следующем году.

- Минвостокразвития и Минприроды в 2020 году должны были подготовить "Программу геологического изучения участков недр на территории Арктической зоны РФ в целях формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути на период до 2035 года". Она уже представлена в правительство?

- Программа готова, Минприроды направило ее в правительство. У нас не все позиции сошлись по ней, но, думаю, совещание в правительстве поставит финальную точку. Программа долго обсуждалась, потому что мы не хотели ошибиться с набором полезных ископаемых, в разведку которых нужно инвестировать в первую очередь.

Минвостокразвития исходило из следующих позиций. Для начала было важно провести экспресс-инвентаризацию всех имеющихся ресурсов и запасов. Затем, исходя из имеющейся базы, оценить востребованность ресурсов на мировом рынке, а также попробовать спрогнозировать спрос на них. И, конечно же, определить, в каких регионах ГГР нужно делать в первую очередь, в том числе с точки зрения развития субъектов.

В итоге мы подготовили перечень первоочередных объектов геологоразведки, в которые, по нашему мнению, государство должно вложиться в течение ближайших 15 лет. Могу сразу сказать: это только твердые полезные ископаемые и металлы, углеводородов нет. Свои соображения мы представили коллегам из Минприроды, долго спорили, дискутировали, например, о том, нужно ли поддерживать геологоразведку алмазов и прочее. С большинством наших аргументов они согласились. Но разногласия остались. О них я не хотел бы рассказывать, возможно, они будут сняты в ближайшее время.

Итак, почему твердые полезные ископаемые, редкоземельные и драгоценные металлы? Потому, что спрос на них прогнозируемо будет расти. И потому, что в Арктике закончились экономические, инвестиционно-привлекательные месторождения ТПИ. Все самое интересное инвесторы забрали. Кроме того, известен факт очень низкого изучения запасов по твердым полезным ископаемым при колоссальнейшем потенциале их в России. А еще потому, что в Арктике обнулены налоги на углеводороды, а на твердые не обнулены. Если в этой ситуации отдадим приоритет углеводородам, на мой взгляд, ошибемся.

К тому же новые проекты ТПИ смогут поднять бюджеты некоторых субъектов. Очень хорошие перспективы по ТПИ на Чукотке, на севере Якутии, в Коми по драгметаллам значительный потенциал, много ТПИ в Архангельской и Мурманской областях.

- В связи с такой позицией по отношению к ТПИ, Минвостокразвития как-то участвует в дискуссии вокруг принципов "рентного коэффициента" НДПИ, к которой предполагается перейти с 2022 года?

- То, что я говорил выше, касается исключительно геологоразведки. Непосредственно в дискуссии вокруг принципов "рентного коэффициента" Минвостокразвития участия не принимает.

Но что касается твердых, считаем, что важно поддержать старые месторождения, уже прошедшие пик добычи, либо приближающиеся к нему. И снизить тем самым риски закрытия городов, которые живут за счет разработки таких месторождений. Это преимущественно апатитовые месторождения Мурманской области.

Мы хотели распространить на них вычет, который сделали в Арктике для новых проектов. И даже принципиально согласовали его с Минфином. Но тут принимается решение о введении коэффициента 3,5 (увеличивающий рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ). Оно, конечно, привело к пересмотрам инвестиционных планов компаниями. Теперь ждем реакцию компаний, насколько они заинтересованы в реализации нашей инициативы. Недавно встречались с "ЕвроХимом", "ФосАгро", "Акроном", договорились, что коллеги представят нам свое видение ситуации.

- Законопроект о либерализации шельфа после длительного обсуждения внесен в правительство. Актуально ли освоение шельфа на фоне того, что добыча на суше терпит ограничения ОПЕК+, а в мире нарастает идея энергоперехода?

- Самое главное, что законопроект внесен в правительство без принципиальных разногласий. У нас остаются технические разногласия с Минэнерго и ФАС, но они устранимы. Ждем итогового совещания, чтобы запустить законопроект по всем процедурам. Он включен в план законопроектной деятельности правительства на следующий год.

Суть документа остается прежней: интересы государства в шельфовых проектах будет представлять агент, уполномоченный правительством, будет конкурентная процедура доступа частного инвестора к проекту, абсолютно открытая, прозрачная информация о ресурсных возможностях шельфовых участков. Цель - создание инвестиционного товарищества, где у государства может быть до 50%. Чем больше ресурсная база, тем больше доля агента правительства.

Что касается актуальности законопроекта на фоне мировых тенденций в энергетике... Отвечу так - мы все равно хотим попробовать. Понятно, что появилось очень много утяжеляющих факторов. Но мы же также видим интерес к шельфу со стороны инвесторов: азиатских, ближневосточных. Давайте дадим возможность. Это ничего не будет стоить стране. Но если благодаря этому хоть один новый участок шельфа заработает, будет хорошо. На шельфе много газовых участков, на базе них могут быть созданы новые химические производства. Перспективы для отрасли значительные.

- Вы уже подчеркнули, что задача роста грузооборота по Севморпути к 2024 году в 80 млн тонн остается актуальной. Но насколько она реальна, ведь срок уже совсем близок, несколько лет осталось?

- Компании взяли на себя такие обязательства. Они под эти обязательства льготы получили от государства, как уже было сказано, беспрецедентные льготы. Глава правительства дал поручение Минфину обеспечить жесткий контроль за исполнением взятых обязательств. Мы со своей стороны и дальше будем поддерживать инвесторов, помогать решать их проблемы. Все заинтересованы в том, чтобы цель была достигнута. 2020 год показал, как быстро все может меняться, но тоже мы стараемся быстро отвечать, адаптироваться.

Якорными для грузооборота по Севморпути станут "Восток Ойл" "Роснефти" на севере Красноярского края и планы "НОВАТЭКа" в Арктике.

Те налоговые действия, что состоялись в этом году по "Восток Ойлу", помогли компании принять окончательное инвестиционные решение. Принят закон, по которому "Восток Ойл" будет финансироваться за счет части налогов Ванкорского кластера. Перед "Роснефтью" стоят огромные вызовы, но и компания - один из мировых лидеров энергорынка. Мы с ними в регулярном взаимодействии, динамика по проекту есть.

"НОВАТЭК" обсуждает корректировку, касающуюся Обского СПГ, но кардинального пересмотра нет, выход на 5 млн тонн состоится не в 2024-м, а в 2025 году. И это понятно, приоритет "Арктик СПГ-2", который нужно довести до конца в первую очередь.

Что касается действий по обеспечению инфраструктуры, то мы будем работать с каждым проектом индивидуально, потому что у каждого проекта свои проблемы, решаем их в текущем режиме. По развитию портовой инфраструктуры "НОВАТЭКа" приняты все решения относительно терминала "Утренний", "Росатом" занимается их выполнением. Для "Восток Ойла" нужно все: энергосети, аэропорты, дороги, морские порты, долго перечислять. Такой состав новых объектов инфраструктуры я не видел никогда в жизни. Потребуется содействие с отводами земли, определением границ портов и т.д.

Сейчас идет каждодневная работа, с точки зрения государства, все запущено в действие.

- Ледокольная составляющая принципиальна для Севморпути - на какой стадии решения вопрос достаточности ледоколов для сопровождения по маршруту?

- Очень нетривиальный вопрос и очень сложный по многим параметрам. Во-первых, климат. Спрогнозировать до конца климатические изменения непросто. Всем известно, что "НОВАТЭК" изучает отказ от ледоколов на СПГ, потому что из практического судоходства в Обской Губе перестала существовать такая необходимость. "НОВАТЭК" выстроил логистические схемы таким образом, что подобные ледоколы, возможно, станут не нужны. Вместе с тем, чем дальше на восток, тем тяжелее. В случае с "Восток Ойлом" и Сырадасайским месторождением все не так очевидно. И нужно понять - хватит ледоколов или нет. Над этим сейчас размышляет "Росатом".

Мы подготовили прогноз грузопотока до 2035 года, для того чтобы "Росатом" смог понять объем перевозок для ледокольного обеспечения. Расписали три сценария, от минимума до максимума, чтобы были вариации с ледокольной группировкой. У ряда экспертов есть сомнения достаточности количества строящихся ледоколов: 5 ледоколов серии 22220, 1 головной ледокол "Лидер" и 2 серийных.

Кроме того, поставлена задача выйти на устойчивый рост международных транзитных перевозок по Севморпути, ее никто не снимал. Цель к 2035 году - не меньше 10 млн тонн международных грузов (сейчас всего 1 млн тонн). Объем отечественного грузооборота по Севморпути к 2035 минимум 130 млн тонн. Хватит на все это трех ледоколов "Лидер"?

- А на какой стадии создание национального контейнерного оператора для обеспечения международных перевозок по Севморпути?

- Процессом занимается "дочка" "Росатома" "Русатом Карго". На данный момент она на стадии подготовки технико-экономического обоснования как контейнерной линии, так и портов-хабов. К сожалению, эта работа чуть-чуть сдвигается вправо, буквально на несколько месяцев. Из-за ограничительных мер не было возможности до конца обследовать все площадки в этом году, часть успели, но далеко не все. А уже пора принимать решение по условной точке вход с восточной стороны. Варианты рассматриваются разные - и Владивосток, и Сахалин, и Камчатка, и Чукотка. С западной, бесспорно, незамерзающий Мурманск, но и внутри Мурманска есть несколько разных площадок, отличающихся друг от друга по экономике.

И, конечно, надо же понимать саму суть вопроса - какие преимущества для перевозок мы можем дать по сравнению с южным маршрутом, Суэцким каналом. История Суэцкого канала столетняя, она легко прогнозируема, то есть целевые ориентиры для нас понятны. Теперь надо рассчитать, что нужно сделать для того, чтобы вписаться в экономически обоснованную стоимость перевозки одного контейнера по Севморпути. Так, чтобы было клиенту было выгодно использовать российский арктический маршрут.

По ходу возникает много вопросов: от дноуглубления для каждой площадки до цены за услуги отечественного ледокола. Идут расчеты, готовятся большие имитационные экономические и транспортные модели. Коллеги из "Русатом Карго" планируют в первом квартале 2021 года эту работу завершить. Тогда мы будем видеть разные сценария экономики международных перевозок по Севморпути. И тогда уже можно будет какие-то первые решения принимать.

Эффективность перевозок по Севморпути на восток доказали ряд российских компаний. Кроме "НОВАТЭКа" это "Газпром нефть", СУЭК. Но еще раз: эффективно в период летний период и в начале осени, когда максимально чистая вода. Сейчас это 4 месяца, даже если в результате потепления будет 6-7 месяцев, это неинтересно глобальным перевозчикам. Им нужно круглогодичное расписание, четкое, нерушимое. Пока Россия этого не обеспечит, Севморпуть полноценно как транзитный коридор не заработает.

- Росатом заявлял о готовности перейти к круглогодичной навигации по Севморпути...

- Все привязывается к появлению группировки "Лидеров". Без них круглогодичная навигация в восточной части Арктики невозможна. Причем всегда надо подчеркивать - навигация, то есть судоходство с коммерческой скоростью, с выгодой для клиента. "Лидеры" призваны ее обеспечить, сформировать широкий канал, достаточный для прохождения крупных судов. Соответственно, пока эта группировка не появится, говорить о круглогодичном судоходстве преждевременно.

- С мая 2021 года по май 2023 года Российская Федерация будет председательствовать в Арктическом совете. Какие темы Россия намерена предложить для обсуждения? Какие идеи считает приоритетными для продвижения?

- Мы уже год совместно с МИДом ведем работу по подготовке к председательству. Создан оргкомитет, его возглавляет вице-премьер Юрий Трутнев. В начале следующего года оргкомитет представит на утверждение председателю правительства программу председательства РФ в Арктическом совете. Общая ее архитектура уже понятна, в целом почти 100 мероприятий планируется провести за два года.

Помимо обеспечения преемственности с предыдущими странами-председателями, что крайне важно для формата Арктического совета, мы, безусловно, хотим внести в повестку свежесть и новые идеи для развития мировой Арктики. В качестве примера: хотим предложить нашим партнерам новую программу приграничного межрегионального сотрудничества. Сегодня действует программа "Коларктик", в рамках которой между собой взаимодействуют 3 российских и североевропейских арктических региона. Россия считаем, что подобная программа должна быть не региональной, а всеобъемлющей, чтобы позволить выстраивать такое практическое, экономическое, межрегиональное сотрудничество всем без исключения странам Арктического совета.

Конечно же, программа председательства учитывает национальные интересы нашей страны в Арктике. Если говорить о приоритетах для России, то они ровно соответствуют Стратегии, о которой мы говорили в самом начале. Повышение качества жизни людей, в том числе коренных народов, природоохранная повестка и развитие экономики. Мы намереваемся в каждую из этих сфер привнести новые механизмы, с помощью которых будет наращиваться международное сотрудничество и торгово-экономические связи между странами Арктического совета.

С точки зрения экономики мы хотели бы стимулировать совместные экономические проекты, контакты бизнеса из разных стран Арктического совета. Мы точно будем активизировать инвестиционную повестку и предлагать механизмы поддержки крупных совместных инфраструктурных проектов. Идея Международного фонда развития Арктики кажется очень перспективной. Или много раз звучавший проект трансарктической линии связи. Это же глобальный проект, в нем заинтересована не только наша страна. Подобные проекты заслуживают отдельного механизма, с помощью которого их можно претворить в жизнь.

- А развитие Севморпути - оно может выдвинуться на международный уровень в ходе председательства России в Арктическом совете?

- Мы начали такое предметное обсуждение с партнерами из других стран. Буквально неделю назад состоялось мероприятие с Норвегией. Мы презентовали свои планы по Севморпути и увидели очень большой интерес к нему со стороны бизнеса Норвегии. Более того, эта страна одна из немногих, осуществивших пилотные транзиты по Северному морскому пути. Мы подчеркиваем, Российская Федерация открыта к совместному прикладному сотрудничеству по Севморпути. Такие возможности мы предлагаем не только странам Северной Европы, но и коллегам из Южной Кореи, Японии, Китая.

Потому что Северный морской путь - это глобальный проект, пусть в отдаленной перспективе, но он абсолютно точно способен изменить мировую логистику. И инвестиции в него нужны огромные. Почему только Россия должна их осуществлять, ограничивать себя или оставлять привилегию? Мы готовы принимать заинтересованных международных игроков. Тем более, что мы видим практический интерес со стороны многих зарубежных компаний. Недаром же произошел скачок транзитных перевозок по Севморпути. Пусть пока он мал, за 2020 год это 1,3 млн тонн грузов, но значительный рост по сравнению с 600 тыс. тонн в предыдущие годы.

Тема развития Севморпути с международными партнерами не нова. Но пока она не очень активно продвигается в международной информационной повестке России. Думаю, совершенно незаслуженно. Возможно, в свое время ситуация поменяется.